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General Electric завершил раздел на три компании: космическую, энергетическую и медицинскую

Вторник, 2 апреля 2024, 18:08 - Алексей Павлыш

Американский концерн General Electric, пионер американской промышленности, завершил разделение на три компании, ознаменовав конец эпохи, когда GE была символом могущества американского бизнеса.

Об этом пишет Reuters.

Аэрокосмический и энергетический бизнесы промышленного гиганта начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже как отдельные компании во вторник, более чем через год после того, как медицинский бизнес начал торговаться на Nasdaq.

"Это разделение является кульминацией усилий генерального директора Ларри Калпа, направленных на то, чтобы вдохнуть жизнь в компанию, которая столкнулась с трудностями, включая финансовый кризис 2008 года, который едва не сделал банкротом ее самый прибыльный бизнес, GE Capital", - говорится в сообщении.

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"Успешный запуск трех независимых публичных компаний завершился - сегодняшний день знаменует собой исторический завершающий шаг в многолетней трансформации GE", - заявил Калп во вторник.

В прошлом месяце GE Aerospace, которая производит двигатели для самолетов Boeing и Airbus, спрогнозировала операционную прибыль в размере около 10 миллиардов долларов в 2028 году благодаря высокому спросу на ее продукцию и услуги, и заявила, что планирует выплатить начальные дивиденды на уровне 30% от чистой прибыли.

Экономическая правда

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General Electric
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