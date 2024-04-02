Цены на нефть выросли из-за улучшения спроса и напряженности на Ближнем Востоке

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Цены на нефть выросли на фоне улучшения спроса в Китае и США, крупнейших потребителей нефти в мире, а также из-за роста опасений поставок нефти с Ближнего Востока из-за эскалации конфликта в регионе.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent повысились на 58 центов до 88 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 58 центов до 84,29 доллара за баррель.

"Бычьи катализаторы для цен на нефть продолжают накапливаться, поскольку сильнее, чем ожидалось, экономические условия в Китае и США предлагают более оптимистичный прогноз по спросу, тогда как геополитические напряжения на Ближнем Востоке продолжают нагреваться с участием Ирана", — сказал стратег рынка IG Йиап Джун Ронг в письме.

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В марте, впервые за шесть месяцев, выросла производственная активность в Китае, а в США - впервые за полтора года, что должно отразиться на росте спроса на нефть в этом году. Китай является крупнейшим импортером сырых нефтяных продуктов в мире и вторым по величине потребителем, в то время как США является крупнейшим потребителем.

На Ближнем Востоке, удар Израиля по посольству Ирана в Сирии привел к гибели семи военных советников, среди них трое высших командиров, что обозначает эскалацию войны в Газе между Израилем и ХАМАС, который поддерживается Ираном.

Расширение конфликта, длящегося практически полгода, вызвало обеспокоенность относительно влияния на поставки нефти.

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"До сих пор рынок не беспокоился из-за нарушения поставок, поскольку война оставалась под контролем. Участие Ирана может сказаться на угрозе его поставок нефти", — написали аналитики ANZ в записке.