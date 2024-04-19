Компании в РФ начали платить налоги в долг из-за проблем с экспортной выручкой

В марте в РФ резко вырос спрос компаний на кредиты: рост корпоративного портфеля ускорился до внушительных 1,8% после сдержанных темпов января (-0,1%) и февраля (+0,6%)

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на данные Центробанка РФ.

"Мартовский скачок почти весь обеспечен рублевыми кредитами (+1,3 трлн руб., или +2%), главным образом транспортным и нефтегазовым компаниям. Также много кредитов привлекли застройщики в рамках проектного финансирования строительства жилья", - говорится в сообщении.

Высокий спрос на кредиты, по словам Центробанка РФ, "может быть связан с необходимостью уплаты больших налогов". Среди них регулятор перечисляет налог на прибыль за 2023 год, налог на дополнительный доход нефтегазовых компаний за 2023 год (0,6 трлн руб.), а также НДС за IV квартал 2023 года.

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Экономическая правда