Более 55% сети системно важных банков способны работать во время блэкаута – НБУ

Более половины главных украинских банков могут продолжать работать даже в условиях отключения электроснабжения из-за российских обстрелов.

Об этом в интервью украинской службе "Голоса Америки" заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный.

По его словам, масштабные российские обстрелы энергоинфраструктуры Украины весной проверили способность украинских банков работать в режиме блэкаута.

"Сегодня более 55% сети системно важных банков способны работать при любых условиях", - подчеркнул Пышный.

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В рамках программы Power Banking создана общенациональная сеть банковских отделений, обеспеченных резервными каналами связи, включая связь через Starlink, а также они имеют бесперебойные источники энергоснабжения, генераторы, пояснил глава НБУ.

"Мы протестировали эту систему именно сейчас, весной 2024 года, когда Россия возобновила ракетные атаки", - добавил он.

Пышный, который на этой неделе находится в Вашингтоне для участия в весеннем собрании МВФ и Всемирного банка, отметил, что на встречах в рамках собрания центральные банки других стран мира изучают опыт Украины.

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"Многие из коллег интересуются нашим опытом работы в условиях войны, обеспечения бесперебойной работы, несмотря на обстоятельства, в условиях активной фазы войны, в условиях блэкаута, ведь блэкаут может быть спровоцирован не только ракетной атакой и поражением энергетической инфраструктуры в результате обстрела, но и кибератаками.

Наш опыт интересен, и мы активно им делимся", - сказал он.

По его словам, в Харькове, где российские нападения привели к масштабному обесточиванию, 121 банковское отделение Power Banking в городе и области работали.

Однако Пышный признал, что становится сложнее преодолевать последствия разрушений, "ведь россияне поразили именно генерацию электроэнергии, а также сеть транспортировки тока".

Экономическая правда