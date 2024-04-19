АРМА: Продажа картин Медведчука, которые имеют музейное значение, будет остановлена

АРМА предложило Минкульту привлечь специалистов к проведению экспертизы картин Медведчука. Те, которые представляют культурную ценность для государства, не будут реализованы.

Об этом сообщает пресс-служба Агентства по розыску, возвращению и менеджменту активов (АРМА).

Так, 19 апреля состоялось заседание Комиссии по вопросам проведения конкурсного отбора юридических лиц, осуществляющих реализацию арестованных активов, в частности - коллекции картин Медведчука. Комиссию возглавляет заместитель председателя АРМА Григол Катамадзе.

"Решением Комиссии объявлено о начале конкурса и определена дата объявления победителя - 9 мая 2024 года", - говорится в сообщении.

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В частности, на заседании Катамадзе сообщил, что АРМА направило письмо в Министерство культуры и информационной политики с предложением привлечения экспертов к проведению экспертизы по картинам.

"В случае установления в коллекции картин, представляющих культурную ценность для государства, или определения их предметами музейного значения, Комиссия Агентства может принять решение о приостановлении процедуры продажи таких полотен", - заявляет АРМА.

По словам заместителя Председателя Комиссии Станислава Петрова, в случае выявления среди коллекции картин тех, которые представляют культурную ценность, Комиссия будет принимать решение о приостановлении процедуры продажи таких картин и принятия мер по их сохранению для государства.

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Напомним:

Национальное агентство по розыску и менеджменте активов (АРМА) готовит к реализации 264 картины, принадлежавшие Виктору Медведчуку.

Накануне, Минкульт призвал передать изъятые у Виктора Медведчука ценные произведения искусства украинским музеям, чьи коллекции пострадали из-за войны