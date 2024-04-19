Украина получила 18 модульных мостов американской компании Acrow

фото: мининфраструктуры

Госагентство восстановления и развития инфраструктуры получило 18 комплектов модульных мостов производства американской Acrow Corporation of America.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Мосты поступили в рамках проекта "Восстановление критически важной логистической инфраструктуры и сетевого сообщения (RELINC)", инициированного Украиной и Всемирным банком.

Закупку в рамках проекта "RELINC" осуществило Управление ООН по обслуживанию проектов, добавил глава Госагентства восстановления Мустафа Найем.

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Общая стоимость контракта - 23,3 млн долларов США. Вся партия - 18 комплектов - уже в Украине, уточнили в министерстве.

фото: мининфраструктуры

Поставщик модульных мостовых систем Acrow Corporation of America также подарил Агентству отдельный контейнер с оборудованием для установки мостов - домкратами и деформационными швами.

"Модульные мосты дают возможность быстро восстанавливать транспортное сообщение там, где постоянные инженерные сооружения разрушены или повреждены в результате боевых действий, а также обеспечивать логистику товаров и грузов", - говорится в сообщении.

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Экономическая правда