Из соображений безопасности: Авиакомпании меняют маршруты полетов после атаки Израиля на Иран

Авиакомпании изменили маршруты полетов над Ираном и отменили некоторые рейсы из-за закрытия воздушного пространства и из соображений безопасности после атаки Израиля на Иран.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Иран закрыл аэропорты в Тегеране, Ширазе и Исфагане после атаки и на несколько часов запретил полеты в западной части своего воздушного пространства, согласно данным сайта отслеживания полетов FlightRadar24.

С 11:45 аэропорты и воздушное пространство были вновь открыты, а сообщения о закрытии, размещенные в базе данных Федерального управления гражданской авиации США, были сняты.

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Перед открытием аэропортов авиакомпания Flydubai сообщила, что отменила свои пятничные рейсы в Иран. Один из предыдущих рейсов вернулся обратно в Дубай, сообщила авиакомпания. А рейс авиакомпании Iran Air из Рима в Тегеран был перенаправлен в Анкару (Турция).

Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила все рейсы в Тель-Авив и Эрбиль до субботы и заявила, что в течение этого же периода будет летать в обход воздушного пространства Ирака. Также, Lufthansa продлила приостановку полетов в Тегеран до конца месяца, ссылаясь на постоянные проблемы с безопасностью в регионе.

"Безопасность пассажиров и экипажей всегда является главным приоритетом", - говорится в сообщении.

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Emirates, Flydubai, Turkish Air и Wizz Air Abu Dhabi были среди перевозчиков, которые продолжали летать над открытой частью воздушного пространства Ирана.

"Мы внимательно следим за ситуацией и будем вносить изменения в наши маршруты полетов после консультаций с соответствующими органами власти", - говорится в заявлении Flydubai.

Главный аэропорт Дубая, один из самых загруженных в мире, заявил, что ограничит количество прибывающих рейсов на два дня, поскольку он пытается ликвидировать отставание, образовавшееся через три дня после атаки Ирана. Со вторника было отменено 1 478 рейсов в и из Дубая, что составляет около 30% всех рейсов.

Напомним:

Утром в пятницу по местному времени Израиль нанес ответный удар по Ирану.

В воскресенье издание Axios со ссылкой на неназванного представителя Белого дома сообщило, что президент США Джо Байден во время разговора с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что не поддержит удар по Ирану в ответ на его массированную атаку по Израилю, произошедшую в ночь на воскресенье.

По данным источников The New York Times, после телефонного разговора Нетаньяху с Байденом Израиль решил не наносить ответный удар по Ирану.

В ночь на 14 апреля Иран массированно атаковал Израиль с помощью дронов и ракет в ответ на удар ЦАХАЛа по консульскому учреждению Ирана в Сирии. В Армии обороны Израиля сообщили, что Иран и проиранские силы в регионе во время атаки 13-14 апреля выпустили по Израилю более 300 воздушных целей, из которых около 170 составляли ударные беспилотники, более 30 - крылатые ракеты и 120 - баллистические, почти все их сбили.