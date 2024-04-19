Немецкий производитель БПЛА откроет еще один завод в Украине: сколько дронов будет производить

Разработка компании Quantum-Systems БпЛА "Vector" ФОТО: QUANTUM-SYSTEMS

Немецкий производитель беспилотников Quantum-Systems откроет еще одно производство дронов в Украине с мощностью до 1000 БПЛА в год.

Об этом сообщили на сайте компании.

Новый завод станет вторым предприятием компании в Украине, и ожидается, что до конца года на нем будет работать около 100 человек. Ожидается, что он увеличит производственные мощности до 1 000 беспилотников в год, включая производство запчастей.

Quantum-Systems инвестирует в новое производство до шести миллионов евро в течение следующих двух лет.

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Напомним:

Немецкий производитель БпЛА Quantum-Systems создал отдельный R&D-центр (центр исследований и разработок) в Украине и планирует нанимать специалистов.