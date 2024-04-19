Россия стала главным поставщиком нефти в Индию, потеснив долю ОПЕК до исторического минимума

Россия стала главным поставщиком нефти в Индию в 2023/24 финансовом году, потеснив рыночную долю производителей Ближнего Востока и ОПЕК до исторического минимума.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Нью-Дели набросился на российскую нефть, продаваемую со скидкой, после того, как западные страны отказались от закупок и наложили санкции на Москву из-за ее вторжения в Украину. В результате Россия стала главным поставщиком для третьего по величине импортера нефти в мире.

Индия продолжает покупать российскую нефть, несмотря на проблемы, вызванные рядом санкций, направленных на уменьшение доходов Москвы от продажи нефти для финансирования войны.

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Россия является союзником Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), но она поглотила долю индийской нефти, поставляемой ключевыми производителями ОПЕК на Ближнем Востоке.

Ключевые поставщики сырой нефти в Индию с 2001 года Reuters

Согласно данным, на российскую нефть приходилось около 35% от общего импорта нефти в Индии, который составлял 4,7 миллиона баррелей в сутки (б/с) в финансовом году, завершившемся 31 марта, по сравнению с 22% год назад.

Индия импортировала 1,64 млн баррелей в сутки российской нефти в 2023/2024 финансовом году, что примерно на 57% больше, чем в предыдущем году, свидетельствуют данные.

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Это увеличило долю нефти из России, Казахстана и Азербайджана, членов Содружества Независимых Государств (СНГ), в индийском импорте до 39% в 2023/24 году с 26% годом ранее, свидетельствуют данные. И наоборот, доля ближневосточной нефти в индийском импорте упала до исторического минимума - 46% с 55%.

Напомним:

Из-за усиления санкций США против РФ, в торговле сырой нефтью между Россией и Индией начали появляться ранее неизвестные, новые нефтетрейдеры, которые поставляют российскую нефть в азиатскую страну.