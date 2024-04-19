Нефть подскочила в цене на 3 доллара на фоне атаки Израиля по Ирану

В пятницу, 19 апреля, цены на нефть подскочили на 3 доллара за баррель на фоне сообщения о том, что израильские ракеты нанесли удар по объектам в Иране, что вызвало опасения, что поставки нефти с Ближнего Востока могут быть прерваны.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Базовые контракты подскочили более чем на 3 доллара, а затем несколько снизились. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2,63 доллара, или на 3%, до 89,74 долларов за баррель. Самый активный американский промежуточный контракт WTI поднялся на 2,56 доллара, или на 3,1%, до 84,66 долларов за баррель.

Американский телеканал ABC News сообщил, что израильские ракеты попали по объекту в Иране со ссылкой на американского чиновника.

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Иранское информационное агентство Fars сообщило, что взрывы были слышны в аэропорту иранского города Исафахан, но их причина не была сразу известна. Несколько рейсов были перенаправлены через воздушное пространство Ирана, сообщает CNN.

"Если эти сообщения окажутся правдой, то опасения относительно дальнейшей эскалации только возрастут, так же как и беспокойство, что мы потенциально приближаемся к ситуации, когда риски поставок нефти приведут к фактическим перебоям в поставках", - отметил руководитель отдела стратегии сырьевых товаров ING Уоррен Паттерсон.

Напомним:

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Утром в пятницу по местному времени Израиль нанес ответный удар по Ирану.

В воскресенье издание Axios со ссылкой на неназванного представителя Белого дома сообщило, что президент США Джо Байден во время разговора с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что не поддержит удар по Ирану в ответ на его массированную атаку по Израилю, произошедшую в ночь на воскресенье.

По данным источников The New York Times, после телефонного разговора Нетаньяху с Байденом Израиль решил не наносить ответный удар по Ирану.

В ночь на 14 апреля Иран массированно атаковал Израиль с помощью дронов и ракет в ответ на удар ЦАХАЛа по консульскому учреждению Ирана в Сирии. В Армии обороны Израиля сообщили, что Иран и проиранские силы в регионе во время атаки 13-14 апреля выпустили по Израилю более 300 воздушных целей, из которых около 170 составляли ударные беспилотники, более 30 - крылатые ракеты и 120 - баллистические, почти все их сбили.