Meta представила ранние версии своей новой модели ИИ LLaMA 3

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Компания Meta выпустила ранние версии своей последней большой языковой модели LLaMA 3 и генератора изображений, который обновляет картинки в режиме реального времени, пока пользователи вводят подсказки.

Об этом пишет Reuters.

Компания планирует интегрировать новые модели в виртуального ассистента Meta AI, который подают как самый совершенный из бесплатных аналогов. Ассистент получит новый отдельный веб-сайт, по примеру ChatGPT от OpenAI.

Meta оснастила LLaMA 3 новыми возможностями, в частности предоставила ей возможность генерировать не только текст, но и изображения. Кроме того, версии, которые компания планирует выпустить в ближайшие месяцы, также будут способны к "мультимодальности", то есть они смогут генерировать как текст, так и изображения.

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Также включение изображений в обучение LLaMA 3 улучшит обновление, которое в этом году будет выпущено для смарт-очков Ray-Ban Meta, что позволит ИИ Meta идентифицировать объекты, которые видит пользователь, и отвечать на вопросы о них.

Meta также объявила о новом партнерстве с Alphabet's Google, чтобы включить результаты поиска в реальном времени в ответы ассистента, дополнив существующее соглашение с Bing от Microsoft.

Добавляется, что с обновлением ассистент Meta AI расширяется на более чем десяток рынков за пределами США, включая Австралию, Канаду, Сингапур, Нигерию и Пакистан.

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Генеральный директор Meta Марк Цукерберг сказал, что самая большая версия LLaMA 3 в настоящее время обучается на 400 млрд параметров и уже набрала 85 MMLU (Massive Multitask Language Understanding), ссылаясь на метрики, которые используются для передачи силы и качества работы ИИ-моделей. Две меньшие версии, которые сейчас внедряются, имеют 8 и 70 млрд параметров, и последняя набрала около 82 MMLU.

Экономическая правда.