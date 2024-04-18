Мексика под давлением США прекращает стимулирование китайских производителей электромобилей

Федеральное правительство Мексики под давлением США отказывается предоставлять китайским производителям электромобилей такие льготы, как дешевые государственные земли или низкие налоги.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на трех мексиканских чиновников.

По словам источников, последняя встреча между мексиканскими чиновниками и представителем китайского автопроизводителя BYD - одного из крупнейших в мире производителей электромобилей по объему продаж - состоялась в январе.

На встрече мексиканские чиновники четко дали понять, что они не будут предоставлять стимулы, подобные тем, которые предоставлялись автопроизводителям в прошлом, и что они приостановят любые будущие встречи с китайскими автопроизводителями, рассказали собеседники агентства.

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Офис президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора не сразу ответил на запрос Reuters о комментарии. Министерство экономики Мексики отказалось от комментариев.

Представители BYD и посольства Китая в Мексике не ответили на запрос о комментариях. Представитель Белого дома заявил, что президент США Джо Байден не позволит китайским автопроизводителям заполонить рынок транспортными средствами, которые представляют угрозу национальной безопасности.

Около 20 китайских автопроизводителей сейчас продают автомобили в Мексике, но ни один из них еще не имеет завода в стране. Китайские автомобили составляют около трети от общего объема предложений брендов в Мексике.

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Источники Reuters объясняют этот шаг давлением со стороны правительства США с целью не допустить китайских автопроизводителей в зону свободной торговли, созданную в рамках Североамериканского соглашения о свободной торговле.

Экономическая правда