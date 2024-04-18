Украина получила от немецких партнеров энергетическое оборудование на почти миллион евро

Украина получила от Немецко-украинского энергетического партнерства кабели, автоматические выключатели и другое оборудование для восстановления энергетической инфраструктуры на более 800 тыс евро.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что секретариат Немецко-украинского энергетического партнерства доставил в Украину энергетическое оборудование на сумму более 800 тыс евро. Кабели, автоматические выключатели и другое оборудование будут использованы для восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной российскими вооруженными ударами.

Добавляется, что с начала большой войны "Укрэнерго" уже получило от Немецко-украинского энергетического партнерства оборудование для восстановления поврежденных энергообъектов на сумму более 3 млн евро.

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Напомним:

В Украине будут производить компоненты малых модульных реакторов. НАЭК "Энергоатом" и Holtec International подписали соответствующее соглашение.