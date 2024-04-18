Россиянам начнут отключать вход в аккаунты через Apple или Google ID

Российские сервисы начали предупреждать пользователей о запрете авторизации через Apple или Google ID - соответствующие сообщения уже рассылают "Литрес" и VK Play.

Об этом пишет The Moscow Times.

В сообщении от "Литрес" говорится о том, что возможность авторизации на сайте и в приложении через Apple или Google ID будет отключена с 22 апреля.

Сервис предупреждает, что если пользователь не добавит "альтернативные способы выхода", доступ к его аккаунту "останется возможным только через обращение" в службу поддержки. В то же время, если аккаунт пользователя привязан к почте от Apple или Google, она остается действительной для входа, говорится в письме.

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Аналогичные сообщения получают пользователи сервиса VK Play. По словам представителя компании, это связано с тем, что VK "выполняет требования действующего законодательства". При этом сроки полного отключения авторизации через зарубежные сервисы в VK не назвали.

В то же время Ozon уже отключил возможность входа через Apple или Google ID.

В июле 2023 года Госдума РФ одобрила поправки к закону, согласно которым авторизация в приложениях и на сайтах с 1 декабря 2023 года должна была происходить только по телефонному номеру, через "Госуслуги", Единую биометрическую систему и по электронной почте, зарегистрированной в российских сервисах.

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Позже документ подписал лидер Кремля Путин, но в ноябре депутаты приняли закон, по которому вступление в силу запрета регистрации с зарубежной почты было перенесено на 1 января 2025 года.

В августе прошлого года Google начала массово блокировать корпоративные сервисы Google Workspace для российских компаний, которые находятся под санкциями. В рассылке от американской корпорации блокировка объяснялась "спам-сообщениями".

В марте прошлого года Apple приостановила гарантийное обслуживание ноутбуков MacBook и планшетов iPad в России. Причиной решения стали санкционные ограничения на импорт в Россию, в частности те, что касаются запчастей.

Экономическая правда