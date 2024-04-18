УЗ в этом году планирует отремонтировать почти 1200 километров путей
"Укрзализныця" заявила о старте сезона ремонтно-путевых работ, который позволит обновить инфраструктуру на участках с интенсивным движением поездов.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Отмечается, что до конца 2024 года железнодорожники планируют отремонтировать более 1195 км путей и 1073 комплекта стрелочных переводов.
"В частности, капитальный ремонт будет выполнен на 386 км путей, 810 км путей обновят средним ремонтом. Ремонтно-путевые работы будут развернуты на участках с интенсивным движением поездов, которые имеют высокий уровень изношенности.
В течение года к ремонтным работам железнодорожники планируют задействовать 310 единиц путевой техники и 2640 единиц специального подвижного состава на базе грузовых вагонов. Кроме этого, в 2024 году путейцы планируют восстановить 5 искусственных сооружений, которые были повреждены в результате боевых действий", - заявили в компании.
Ремонтные работы не будут влиять на ритмичность пассажирских перевозок, заверили в УЗ.
"Укрзализныця" не будет отменять пассажирские рейсы, не предоставляя альтернативы: компания каждый раз предлагает объездные и пересадочные маршруты или усиливает альтернативные сообщения", - говорится в сообщении.
Экономическая правда