Продажи больших суперяхт резко упали из-за санкций против россиян

Продажи суперяхт в 2023 году резко упали - на спрос повлияли длинные очереди, стремительный рост цен и санкции против российских олигархов.

Об этом пишет CNBC со ссылкой на отчет SuperYacht Times

Отмечается, что продажи новых суперяхт (яхт длиной более 100 футов) в прошлом году упали на 17%. В 2023 году было продано 203 новых суперяхты, по сравнению с 245 в 2022 году и с рекордными 313 в 2021 году.

Руководитель аналитического отдела SuperYacht Times Ральф Дазерт заявил, что сейчас покупатель, который делает заказ на новую яхту длиной более 200 футов, сталкивается с ожиданием в три-четыре года из-за отставания в выполнении заказов, вызванного пандемией.

Реклама:

Цены, по его словам, также стремительно растут из-за увеличения расходов на рабочую силу и материалы.

Дазерт сказал, что ожидает, что продажи новых суперяхт "немного снизятся в этом году", учитывая постоянные расходы и задержки.

При этом продажи яхт длиной более 200 метров, или примерно 650 футов, упали на 40%. Основной причиной падения продаж больших суперяхт является то, что богатые покупатели из России покидают рынок после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Реклама:

"Россияне были склонны заказывать очень экстравагантные и очень большие яхты", - сказал Дазерт.

Американцы частично восполняют этот пробел - на их долю приходится почти четверть всех продаж суперяхт в прошлом году. И хотя американцы, как правило, строят меньшие яхты по сравнению с покупателями с Ближнего Востока и России, американские яхты становятся все крупнее.

Увеличение флота суперяхт приводит к росту спроса на всю экосистему яхтенной экономики - от строителей и брокеров до причалов для яхт и экипажей. По данным SuperYacht Times, сейчас насчитывается почти 6 тысяч суперяхт, что втрое больше, чем в 2002 году.

"Круг клиентов постоянно расширяется", - резюмировал Дазерт.

Экономическая правда