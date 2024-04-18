SoftServe интегрирует генеративный ИИ для сотрудников: время разработки софта сокращается на 20%

Крупнейшая глобальная IT-компания с украинскими корнями SoftServe начинает интеграцию инструментов ИИ в работу команд на клиентских проектах.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Внутреннее исследование компании показало возможность генеративного искусственного интеллекта повышать производительность разработчиков команд до 45% и ускорять время разработки проектов на 30%, генИИ инструменты внедряют в работу сотрудников компании.

Технологию генеративного ИИ в SoftServe используют команды в 9-ти пилотных проектах для клиентов, в частности для бизнесов из финансового сектора, промышленного производства, ритейла.

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Первые результаты демонстрируют положительную динамику. Время разработки программного обеспечения на проектах удалось сократить на 20%, Quality Control - на 25%, Test Automation - на 20%, создание технической документации - на 17%.

До конца года в компании планируют масштабировать использование генеративного ИИ до сотни клиентских проектов, на которых будут работать 1000+ специалистов. В то же время, продолжают исследования новых инструментов и форматов взаимодействия с ИИ для дальнейшей максимизации производительности разработчиков команд.

Напомним:

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Генеративный искусственный интеллект (ИИ) компании OpenAI может увеличить производительность работы команд разработчиков до 45% - SoftServe.

Экономическая правда