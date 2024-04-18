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В энергосистеме дефицит: для промышленности будут применены ограничения

Четверг, 18 апреля 2024, 13:47 - Артур Крыжный

Из-за дефицита в энергосистеме, с 18:00 до 22:00 для промышленности будут применены ограничения.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Из-за масштабов повреждений, нанесенных российскими оккупантами, в вечерние пиковые часы могут применяться графики ограничений мощности для бизнеса и промышленности", - говорится в сообщении.

Ограничения не коснутся объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса.

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По данным "Укрэнерго", дефицит электроэнергии будет присутствовать в энергосистеме в течение почти всех суток.

Напомним:

Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи применялись графики отключений в Харьковской области и для промышленности в Кривом Роге и Донецкой области, ограничения действуют и сегодня.

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энергетика электроэнергия
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