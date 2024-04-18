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Минфин с начала войны привлек в бюджет более 8 миллиардов долларов от МВФ

Четверг, 18 апреля 2024, 10:36 - Анастасия Дячкина

С начала полномасштабного российского вторжения Министерство финансов Украины привлекло около 8,1 млрд долларов бюджетной поддержки от Международного валютного фонда.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"МВФ является надежным партнером Украины уже много лет. В критических ситуациях Фонд демонстрировал лидерство в поддержке нашего государства. С начала полномасштабной войны Минфин привлек около 8,1 млрд долларов США бюджетной поддержки от МВФ. 5,4 млрд долларов США из общей суммы поступили в рамках программы EFF, первой в истории программы сотрудничества для страны, вынужденно находящейся в состоянии войны", – отметил министр финансов Сергей Марченко.

В министерстве отметили, что Украина уже выполнила 21 структурный маяк по программе EFF, 14 из которых в направлении фискальной политики и финансового сектора.

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Также приняли законодательные инициативы по совершенствованию Бюджетного кодекса, усилению налоговой политики, управлению государственным долгом, одобрена Национальная стратегия доходов, наработаны меры по мобилизации доходов госбюджета и т.д.

Следующий пересмотр программы состоится в конце июня 2024 года. До этого Украина должна выполнить два структурных маяка в направлении управления и противодействия коррупции и в фискальном направлении.

Напомним:

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В декабре 2023 года МВФ предоставил новый перечень структурных маяков по программе EFF для Украины.



Минфин МВФ
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