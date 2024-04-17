Цены на пшеницу в США резко упали: причина

Цены на пшеницу в США резко упали, поскольку дешевые поставки из Черного моря и Европы пополнили мировые запасы зерна, а обильные урожаи кукурузы во всем мире влияют на весь рынок товарного зерна.

Об этом пишет Reuters.

"Текущее состояние американского рынка пшеницы сильно ударит по фермерам, которые выращивают озимую пшеницу на Великих равнинах. Они могут потерять деньги, несмотря на то, что имеют, похоже, лучший урожай за последнее время после трех лет засухи, которая снизила урожайность и заставила фермеров отказаться от пшеницы", - пишет агентство.

Анализ Университета штата Канзас показал, что фермерам Канзаса нужна урожайность примерно 60 бушелей на акр по цене 6,26 долл за бушель, чтобы быть безубыточными, что значительно выше цен в штате, которые колеблются между 5 и 5,80 долл.

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Министерство сельского хозяйства США ожидает, что фермеры сократят количество посевных площадей под пшеницей в вегетационном сезоне 2024 года, учитывая озимые и яровые культуры, более чем на 4% по сравнению с 2023 годом.

Хотя цены на пшеницу упали, американской фермеры говорят, что расходы на сельскохозяйственную технику, ремонт и рабочую силу стремительно выросли, и после сбора урожая у них осталось мало денег. По словам фермеров, полисы страхования урожая позволят им возместить лишь часть финансовых потерь, а выплат недостаточно, чтобы покрыть их полностью.

USDA ожидает, что в 2024 году доходы американских фермеров упадут почти на 40 миллиардов долларов в номинальном выражении по сравнению с предыдущим годом.

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В 2023 году они также сократились, поскольку прямые государственные выплаты уменьшились, производственные расходы выросли, а растущее предложение зерновых и масличных культур привело к падению цен на сельскохозяйственные культуры до многолетнего минимума.

Экономическая правда