Фонд гарантирования вкладов выставил на торги межотраслевой пул активов трех банков

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) 24 апреля проведет в системе Prozorro.Продажи аукцион по продаже межотраслевого пула, сформированного из активов "МР Банка", "Мегабанка" и "Проминвестбанка", которые ликвидируются Фондом.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

"Межотраслевой пул включает активы, по которым должники осуществляют различные виды экономической деятельности. В состав лота GL16N1125904 вошли права требования и имущественные права по кредитным договорам, заключенным с субъектами хозяйствования и физическими лицами, дебиторская задолженность и имущественные права по дебиторской задолженности.

На продажу выставлено не переданное в залог по кредитным договорам имущество, а право взыскать с должника задолженность или залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке", - пояснили в ФГВФЛ.

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В залог банков оформлено, в частности:

жилой дом с надворными постройками, общей площадью 318 кв м в Закарпатской области;

коммерческую недвижимость в разных регионах Украины, в частности, здание площадью 108,1 кв м в Тернопольские области, подвальное помещение площадью 104,4 кв м в г. Тернополь и др;

земельные участки общей площадью 21,4337 га в Киевской области.

Начальная цена лота - 54,4 млн грн.

"Каждый актив, включенный в состав лота, по меньшей мере 4 раза выставлялся на индивидуальную продажу в системе Prozorro.Продажи, но ни один потенциальный инвестор не проявил интерес к ним", - добавили в Фонде.

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Торги будут проходить по голландской модели аукциона. Участие в торгах могут принять как юридические, так и физические лица, кроме РФ или лиц, связанных с государством-агрессором.

Средства, полученные от продажи активов, направляются на удовлетворение требований кредиторов банков, которые ликвидируются.

Экономическая правда