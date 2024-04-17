Apple рассматривает возможность производства гаджетов в Индонезии

Компания Apple рассмотрит возможность строительства производственного предприятия в Индонезии.

Об этом заявил гендиректор Apple Тим Кук после встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо, пишет Reuters.

Видодо выразил надежду, что технологический гигант увеличит присутствие в Индонезии за счет партнерства с местными компаниями.

Тим Кук прибыл в Джакарту во вторник после визита во Вьетнам. Он встретился с президентом страны, и открыл четвертую академию для разработчиков на острове Бали.

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"Мы говорили о желании президента видеть производство в стране, и это то, на что мы будем обращать внимание", - сказал Кук журналистам после встречи.

Apple не имеет производственных мощностей в Индонезии, но с 2018 года создает академии для разработчиков приложений, общая стоимость которых, включая новую академию, составляет 1,6 трлн рупий (99 млн долл).

Министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита, который также присутствовал на встрече, сказал журналистам, что если Apple решит построить производственные мощности в Индонезии, она будет иметь возможность производить продукцию на экспорт.

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"Мы обсудим, как завод Apple в Индонезии может стать глобальной цепочкой поставок", - сказал министр.

По словам чиновников, даже если Apple не будет строить завод, она может сотрудничать с индонезийскими компаниями для получения компонентов.

"Apple уже разместила во Вьетнаме значительную часть своих основных производств iPad, AirPods и Apple Watch, поставщики MacBook также инвестируют в эту страну.

Индонезия имеет огромное, технически подкованное население, что делает эту страну Юго-Восточной Азии ключевым целевым рынком для инвестиций, связанных с технологиями", - добавляет Reuters.

Экономическая правда