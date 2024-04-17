Киев потратит 20 миллионов на достройку моста, который Кличко обещал построить за средства меценатов

Соцмережі

Оболонская районная государственная администрация потратит 20 миллионов гривен на достройку моста между Оболонской набережной и Оболонским островом.

Соответствующий тендер выложен на сайте Prozorro.

Начало тендерного аукциона назначено на 1 мая. Срок выполнения работ - до 10 июня 2024 года.

Читайте также: Французы оплатят строительство моста на необитаемый остров в Киеве. Что там будет?

Реклама:

Напомним:

В конце января 2023 года городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что Метрополия Большого Парижа стала меценатом достройки пешеходного моста с Оболонской набережной на Оболонский остров. На строительные работы французы выделили 19,5 млн грн.