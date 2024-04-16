США готовятся ввести новые санкции к Ирану – Минфин

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Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США намерены ввести новые санкции в отношении Ирана в ближайшие дни из-за атаки на Израиль.

Об этом сообщает Reuters.

"Что касается санкций, я ожидаю, что мы примем дополнительные действия против Ирана в ближайшие дни", - сказала Йеллен. По ее словам, министерство финансов и государственный департамент ранее принимали меры для сдерживания "дестабилизирующего" поведения Ирана, уменьшая его способность экспортировать нефть.

"Очевидно, что Иран продолжает экспортировать некоторое количество нефти. Возможно, мы можем сделать больше. Я не хочу предварительно пересматривать нашу фактическую деятельность по санкциям, но, конечно, это остается в центре внимания как возможная сфера, которую мы можем рассмотреть", - пояснила Йеллен.

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Министерство финансов работало над тем, чтобы заручиться помощью Китая, партнеров G7 и других крупных мировых поставщиков, чтобы подорвать способность Ирана продолжать экспорт нефти и получить микроэлектронику, необходимую для беспилотников, которые использовались для нападения на Израиль и продавались России.

Напомним:

В ЕС обсуждают введение новых санкций против Ирана в ответ на широкомасштабную атаку с использованием ракет и беспилотников против Израиля в минувшие выходные.

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