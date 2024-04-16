Экономика Британии будет одним из крупнейших победителей революции ИИ – прогноз МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что экономика Великобритании станет одним из крупнейших победителей революции искусственного интеллекта, что потенциально изменит перспективы ее "анемичного роста" и повысит заработную плату.

Об этом пишет Bloomberg.

В опубликованном во вторник отчете "Перспективы развития мировой экономики" МВФ прогнозирует, что искусственный интеллект повысит производительность на 0,9%-1,5% в год, что может помочь вывести британскую экономику из долговременного кризиса.

"Это намного больше, чем 0,1%-0,8% годового роста производительности благодаря ИИ в мировой экономике.

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В отчете говорится, что размер экономики Британии может вырасти на 16% благодаря ИИ, причем большая часть прироста придется на первое десятилетие. Однако это приведет к углублению неравенства в доходах, поскольку низкооплачиваемые работники получат 2% роста заработной платы благодаря ИИ по сравнению с 14% для высокооплачиваемого персонала", - пишет агентство.

Экономика Великобритании в значительной степени зависит от сферы услуг, поэтому она имеет все шансы получить выгоду от быстро развивающихся технологий благодаря "мощной цифровой инфраструктуре, квалифицированной рабочей силе, инновационной экосистеме и нормативно-правовой базе", отмечает МВФ.

"И наоборот, многие страны с формирующимися рынками и развивающиеся экономики отстают в готовности к ИИ, а их потенциальные выгоды вдвое меньше, чем в Соединенном Королевстве.

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Эта диспропорция в значительной степени объясняется меньшей долей работников в профессиях с высокой степенью риска и высоким уровнем взаимодополняемости", - резюмирует МВФ.

Экономическая правда