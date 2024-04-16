Boston Dynamics прекращает работу над своим человекоподобным роботом Atlas

Американская компания Boston Dynamics выводит из эксплуатации своих гуманоидных роботов Atlas.

Об этом сообщил TechCrunch.

Отмечается, что компания сейчас сосредоточится на коммерциализации других своих технологий. Кроме того, еще до февраля Boston Dynamics все еще демонстрировала возможности Atlas.

Добавляется, что компания будет продолжать исследовать и разрабатывать новые технологии для коммерческих гуманоидов в своей штаб-квартире в Массачусетсе.

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"На момент своего дебюта Atlas был одним из самых совершенных гуманоидных роботов, которые когда-либо создавали", - говорится в сообщении.

Также после приобретения компании Hyundai появилась большая вероятность, что будущие обновления продуктов Boston Dynamics будут использоваться в автомобильной промышленности.

Напомним:

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В июне 2022 года армия США согласилась предоставить робота-собаку Spot от Boston Dynamics для разминирования территорий вокруг Киева.