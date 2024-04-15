ОПЕК присматривается к Намибии, которая может стать четвертой в Африке по добыче нефти

Группа производителей нефти ОПЕК+, потеряв Анголу и других игроков в последние годы, рассматривает возможность членства Намибии, которая может стать четвертым крупнейшим производителем нефти в Африке к следующему десятилетию.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, первоочередной задачей ОПЕК+ будет присоединение Намибии к Хартии о сотрудничестве - группе, которая ведет долгосрочный диалог об энергетических рынках. Бразилия присоединилась к Хартии в январе.

В конце концов, в ОПЕК хотели бы видеть Намибию полноправным членом, сказал исполнительный председатель Африканской энергетической палаты М. Дж. Аюк, которая, по его словам, участвовала в содействии переговорам.

Реклама:

По его словам, ОПЕК начала свое "наступление обаяния", добавив, что исход переговоров на данном этапе неясен.

ОПЕК не сразу ответила на запрос о комментариях. В феврале генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гаис заявил, что ОПЕК ведет переговоры с несколькими странами о присоединении к хартии, не называя их.

В прошлом году комиссар Намибии по вопросам нефти Мэгги Шино выразила заинтересованность в присоединении к "семье ОПЕК".

Реклама:

Переговоры между ОПЕК и правительством Намибии, вероятно, продолжатся в конце апреля, когда представитель ОПЕК Аль-Гаис должен выступить на энергетической конференции в Намибии, сказал Аюк, который также является докладчиком на этом мероприятии.

Подчеркивается, что запасов нефти на около 2,6 миллиардов баррелей было обнаружено в Намибии в этом десятилетии.

Помимо Total и Shell, разведку и оценку месторождений проводят такие компании, как Chevron, Rhino Resources, Eco Atlantic Oil & Gas и Galp Energia.

Исходя из известных месторождений, Намибия может достичь максимальной производительности 700 тыс баррелей в день к 2030 году.

"Это меньше, чем добыча Анголы, которая составляет около 1,1 млн баррелей в сутки, но этот показатель в Намибии может увеличиться при дальнейшей успешной разведке.

Ангола вышла из ОПЕК в декабре прошлого года из-за более низкого, чем ожидалось, потолка добычи, который она получила от ОПЕК+", - добавляет Reuters.

Экономическая правда