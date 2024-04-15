Инвесткомпания Schroders повысила оценку своей доли в Revolut на 45%

Британская инвестиционная компания Schroders, которая является акционером финтех-компании Revolut, повысила оценку своей доли в стартапе на 45%, что означает рост Revolut до 25,7 млрд долл.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно годовому отчету компании оценка доли Schroders Capital Global Innovation Trust в Revolu по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 7,88 млн фунтов стерлингов против 5,44 млн фунтов стерлингов годом ранее.

Соответственно, общая оценка Revolut выросла примерно до 25,7 млрд долларов по сравнению с 17,7 млрд долл годом ранее. Однако, это все же ниже оценки в 33 млрд долл, которую компания достигла во время раунда финансирования в 2021 году на пике финтех-бума.

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В своем отчете Schroders отметила, что Revolut достиг "значительного прогресса" за последний год, отметив усилия компании по международному расширению.

Напомним:

Россияне, проживающие в Европе, начали жаловаться на ограничение операций по своим картам и счетам в банке Revolut.

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В октябре 2022 года соучредитель финтех-компании Revolut Николай Сторонский, который имеет британский паспорт, отказался от российского гражданства.