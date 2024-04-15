Meta анонсировала остановку работы Threads в Турции по требованию регулятора

Компания Meta объявила, что 29 апреля остановит работу принадлежащего ей сервиса Threads в Турции по решению местного антимонопольного органа.

Об этом говорится в заявлении компании.

Турецкий регулятор в марте издал временное постановление, запрещающее обмен данными между Threads и Instagram (принадлежит Meta), обосновав это тем, что компания усложнила конкурентам доступ к рекламодателям. В ведомстве заявили, что действия компании могут нанести "непоправимый ущерб" рынку.

"Благодаря многолетней деятельности на рынке Meta обладает обширной и детальной базой данных, которая делает услуги компании привлекательными для рекламодателей.

Реклама:

Это позволило Meta выделить больше ресурсов на развитие сервиса и затруднило конкурентам доступ к рекламодателям, а следовательно, и к финансовым ресурсам, и деятельность компании стала барьером для входа на рынок", - говорится в заявлении турецкого антимонопольного органа.

В то же время компания заявила, что не согласна с временным постановлением, которое запрещает вести деятельность в Турции. "Мы считаем, что придерживаемся всех требований турецкого законодательства, и будем подавать апелляцию", - говорится в ее заявлении.

Экономическая правда

Реклама: