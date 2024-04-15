Дания выделит 43 миллиона долларов для поддержки бизнес-проектов своих компаний в Украине

Правительство Дании выделит не менее 300 млн крон (около 43 млн долл) для датско-украинского фонда, который способствует привлечению инвестиций со стороны датских компаний в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики.

Отмечается, что привлеченные средства для датско-украинского фонда будут использованы на датские компании, которые инвестируют и реализуют бизнес-проекты в Украине.

Кроме того, благодаря фонду Украина уже получила необходимую военную и гуманитарную помощь, а бизнес - широкий спектр коммерческого финансирования и инструментов снижения рисков для компаний, которые инвестируют и торгуют с украинскими партнерами.

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"Это важный вклад в наше восстановление, ведь его основой будет именно частный сектор. И датский бизнес уже этот вклад делает. Более 100 компаний осуществляют коммерческую деятельность с Украиной. Поддерживая нашу экономику и наших людей, которые героически защищают свой дом и работают ради победы", - отметила Юлия Свириденко.

Добавляется, что правительство Дании основало датско-украинский фонд в марте 2023 года, который координирует усилия Копенгагена, направленные на долгосрочную поддержку Украины в военной, гуманитарной и экономической сферах.

В частности, создана государственная схема займов и гарантий под управлением Датского экспортно-инвестиционного фонда (ДЭИФ) с первым выделенным траншем на сумму 144 млн долл, нацеленная на реконструкцию критической инфраструктуры Украины.

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Предполагалось, что Датский экспортно-инвестиционный фонд будет финансировать проекты с привлечением до 50% украинского компонента. При этом, главным условием финансирования является то, что экономический интерес датской стороны должен превышать 30% стоимости контракта.

Напомним:

Датское правительство выделило 40 миллионов датских крон (более 5 млн евро) на восстановление украинской энергетической системы после массированных российских атак на инфраструктуру.