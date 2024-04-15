Фонд гарантирования в 1 квартале продал на аукционах активов банков-банкротов на 700 миллионов

В течение января-марта 2024 года Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) продал на аукционах активов банков-банкротов на 703 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Из указанной суммы, в частности, 213,2 млн грн - цена реализации активов АО "Дельта Банк", 197,3 млн грн - цена реализации активов АО "МР Банк", более 196,6 - ПАО "Проминвестбанк", почти 50,3 млн грн - АО "Мегабанк" и 23,8 млн грн - АО "Айбокс Банк".

"Фонд продолжает надлежащим образом выполнять возложенные на него законодательством полномочия по реализации активов ликвидируемых банков. За первый квартал этого года на аукционах в системе Prozorro.Продажи мы реализовали активы на более 700 млн грн.

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Эти средства будут направляться на расчеты с кредиторами банков, ликвидируемых Фондом. Большая часть реализованных активов принадлежит банкам, ликвидация которых началась уже во время полномасштабного военного вторжения РФ на территорию Украины. Поскольку вкладчикам - физлицам и ФЛП - Фондом на время действия военного положения и три месяца после его отмены возмещается полная сумма их вкладов, поэтому большинство кредиторов этих банков - это юридические лица", - заявил директор департамента консолидированной продажи активов Фонда Александр Кульчицкий.

Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчеты с кредиторами ликвидируемых банков, добавили в ФГВФЛ.

Аукционы по продаже активов проходят в электронной системе Prozorro.Продажи.

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"В торгах может принять участие каждый желающий, кроме заемщиков и поручителей по кредиту, выставленному на торги, а также РФ или лиц, связанных с государством-агрессором. Победителем аукциона становится участник, который предложит самую высокую цену за лот", - пояснили в Фонде.

Экономическая правда