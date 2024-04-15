С начала 2022 года релоцировались почти 19 тысяч компаний: какие области выбирали

Опендатабот

В Украине с начала полномасштабного российского вторжения релоцировались почти 19 тыс. компаний, из них более 1 тысячи переехали из города в область.

Об этом сообщил Опендатабот.

"Почти 19 тыс. компаний переехало с начала 2022 года, по данным ЕГР. Самыми популярными направлениями, куда движется бизнес, оказались Киевская и Закарпатская области. Среди всех компаний чаще всего релоцируются оптовики", - говорится в сообщении.

Из всего количества компаний, которые изменили свое расположение с начала полномасштабной войны, чуть более 1 тысячи переехали из города в область. Отмечается, что половина из них - более 600 предприятий - выехали из Киева, а еще 60 или 5,1% - из Одесской области.

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По данным аналитиков, преимущественно бизнес для переезда из крупных городов выбирает Киевскую область - 546 переездов. Это почти каждая вторая релокация бизнеса с начала полномасштабной войны.

Самым популярным стал маршрут из Киева в Киевскую область: 359 релокаций. Фактически, 30% всех случаев, когда бизнес переезжает в область, приходятся на этот маршрут.

На втором и третьем месте пути от Львовской до Киевской области и из Киева в Закарпатье - 2,7% и 2,6% соответственно (30-32 предприятий).

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Лидерами по переездам стали компании, которые занимаются оптовой торговлей - 344 релокаций (29,3%) и транспортная отрасль - 92 релокации (7,8%).

Экономическая правда.