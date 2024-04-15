Алюминий рекордно подорожал на фоне санкций на российскую металлургическую продукцию

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Алюминий рекордно подорожал на Лондонской бирже металлов, поскольку трейдеры отреагировали на новые санкции США и Великобритании, которые запретили поставки российской продукции.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ограничения на ключевые промышленные металлы, направленные на ограничение возможностей президента Владимира Путина финансировать свою военную машину, вряд ли остановят российские продажи, но внесут значительную неопределенность на сырьевые рынки, пишет агентство.

Цены на алюминий подскочили на 9,4%, что является наибольшим показателем с момента введения нынешней формы контракта в 1987 году, а на никель - на 8,8%, хотя впоследствии цены уменьшили этот аванс.

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Немедленный рост цен был вызван опасениями, что санкции уменьшат российские потоки на западные рынки.

"Любое стимулирование будет усилено на фоне существующего "бычьего" фона", - сказал руководитель отдела торговли и исследований Shanghai Dongwu Jiuying Investment Management Co Цзя Чжэн.

На Россию приходится 6% мировых поставок никеля, 5% алюминия и 4% меди. Новые ограничения запрещают новые российские поставки всех трех металлов на ЛБМ, где устанавливаются мировые базовые цены, а также на Чикагскую товарную биржу.

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Напомним:

Цены на медь подскочили до самого высокого уровня за последние 14 месяцев, поскольку инвесторы активно скупают этот важный для промышленности металл на фоне роста рисков сокращения поставок и надежд на глобальное восстановление спроса.

Российская медная компания (РМК) и китайские фирмы избегали уплаты налогов и обходили влияние западных санкций, торгуя новой медной катанкой, замаскированной под металлолом.