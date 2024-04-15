РФ и Китай продают новую медь, замаскированную под лом, чтобы обойти санкции

Российская медная компания (РМК) и китайские фирмы избегали уплаты налогов и обходили влияние западных санкций, торгуя новой медной катанкой, замаскированной под металлолом.

Об этом сообщили Reuters три источника, знакомые с этим вопросом.

Медная катанка была измельчена в отдаленном Синьцзян-Уйгурском районе КНР посредником, чтобы ее было трудно отличить от лома. Это позволило как экспортерам, так и импортерам получить прибыль от разницы в тарифах, применяемых к лому и новому металлу, сказали источники.

Российская экспортная пошлина на медную катанку в декабре составила 7%, что ниже, чем 10% на лом. Импорт медной катанки в Китай облагается налогом по ставке 4%, а на импорт российского лома нет пошлины.

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Продажи нового металла, замаскированного под лом, начавшиеся в декабре, отражаются в расхождении между китайскими и российскими данными.

По данным китайской таможни, с декабря Китай закупил значительно больше медного лома из России, тогда как российские данные, полученные Reuters от поставщика коммерческих данных, свидетельствуют о том, что количество лома, экспортированного в крупнейшего торгового партнера страны, было незначительным.

На вопрос о торговле медной катанки с китайскими фирмами, РМК, которая подпадает под западные санкции, ответила, что поставляет продукцию только российским компаниям. От дальнейших комментариев компания отказалась.

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Китай стал основным направлением для российских компаний, стремящихся экспортировать свои товары, после того, как Соединенные Штаты наложили санкции на Россию за ее вторжение в Украину.

Напомним:

Цены на медь подскочили до самого высокого уровня за последние 14 месяцев, поскольку инвесторы активно скупают этот важный для промышленности металл на фоне роста рисков сокращения поставок и надежд на глобальное восстановление спроса.