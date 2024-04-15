РФ и Китай продают новую медь, замаскированную под лом, чтобы обойти санкции
Российская медная компания (РМК) и китайские фирмы избегали уплаты налогов и обходили влияние западных санкций, торгуя новой медной катанкой, замаскированной под металлолом.
Об этом сообщили Reuters три источника, знакомые с этим вопросом.
Медная катанка была измельчена в отдаленном Синьцзян-Уйгурском районе КНР посредником, чтобы ее было трудно отличить от лома. Это позволило как экспортерам, так и импортерам получить прибыль от разницы в тарифах, применяемых к лому и новому металлу, сказали источники.
Российская экспортная пошлина на медную катанку в декабре составила 7%, что ниже, чем 10% на лом. Импорт медной катанки в Китай облагается налогом по ставке 4%, а на импорт российского лома нет пошлины.
Продажи нового металла, замаскированного под лом, начавшиеся в декабре, отражаются в расхождении между китайскими и российскими данными.
По данным китайской таможни, с декабря Китай закупил значительно больше медного лома из России, тогда как российские данные, полученные Reuters от поставщика коммерческих данных, свидетельствуют о том, что количество лома, экспортированного в крупнейшего торгового партнера страны, было незначительным.
На вопрос о торговле медной катанки с китайскими фирмами, РМК, которая подпадает под западные санкции, ответила, что поставляет продукцию только российским компаниям. От дальнейших комментариев компания отказалась.
Китай стал основным направлением для российских компаний, стремящихся экспортировать свои товары, после того, как Соединенные Штаты наложили санкции на Россию за ее вторжение в Украину.
Напомним:
Цены на медь подскочили до самого высокого уровня за последние 14 месяцев, поскольку инвесторы активно скупают этот важный для промышленности металл на фоне роста рисков сокращения поставок и надежд на глобальное восстановление спроса.