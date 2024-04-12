Group DF и Hyundai построят химический индустриальный парк в Ровно

Group DF

Group DF International Дмитрия Фирташа и корейская Hyundai Engineering Co. Limited договорились о строительстве промышленного химического индустриального парка в Ровно.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Основатель и глава Group DF Дмитрий Фирташ и исполнительный директор Hyundai Engineering Хиеон-Сунг ХОНГ 12 апреля подписали соглашение, которое дало старт этому проекту.

Отмечается, что в рамках масштабного проекта предусмотрено строительство заводов по производству "экологически чистого" аммиака, азотных удобрений и других производных химических продуктов. А также предусмотрено создание первого в Украине производства водорода и аммиака на основе возобновляемых источников электроэнергии.

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15 ноября 2023 года Group DF International GmbH и южно-корейская Hyundai Engineering Co.Limited заключили Меморандум о взаимопонимании, который предусматривал сотрудничество сторон путем создания совместных инвестиционных проектов в области производства удобрений как на территории Украины, так и в других юрисдикциях.

В нем говорилось о планах совместной реализации проектов строительства новых и реконструкции существующих химических заводов, принадлежащих Группе.

Напоминаем:

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Глава Группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев заявил, что осторожно относится к слухам о том, что государство может забирать у олигарха Дмитрия Фирташа химический бизнес, но группа присматривается к направлению удобрений.