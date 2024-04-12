На деоккупированной части Херсонщины нету света, возникли проблемы с водоснабжением

Вследствие вражеских атак, по всей деоккупированной части Херсонщины отсутствует электроэнергия. Это, в частности, привело к авариям в системе водоснабжения.

Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"Отсутствие электроэнергии по всей деоккупированной части Херсонщины в результате вражеских атак на критическую инфраструктуру в соседней Николаевской области привело к авариям в системе водоснабжения нашей общины", - говорится в сообщении.

Так, из-за гидроударов, вызванных отключением электричества, в водопроводной сети в поселке Текстильном Херсона возникли перебои с водоснабжением.

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Специалисты Херсонского водоканала до конца дня проведут работы по повышению давления в водопроводной сети и на выходные жители поселка будут с водой. Со следующей недели специалисты приступят к капитальному ремонту поврежденного участка водовода.

"По возможности сделайте запас воды для обеспечения своих потребностей", - добавил Мрочко.

Напомним:

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По состоянию на утро 12 апреля обесточены 399 населенных пунктов, из-за боевых действий есть обесточивание в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской областях. На Харьковщине действуют аварийные отключения - без света около 210 тысяч потребителей.