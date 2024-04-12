В прошлом году в реестр коррупционеров попали втрое меньше лиц, чем в довоенном году

В прошлом году в Реестр коррупционеров попали 2,4 тысячи человек, что почти втрое меньше, чем в довоенном 2021 году.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

В 2023 году в Реестр коррупционеров попали 2420 человек, что на 65% меньше, чем в 2021 году, в котором перечень пополнился почти на 7 тысяч записей.

Опендатабот

В течение трех последних лет лидером по вынесенным приговорам стала Львовская область. Количество записей с начала большой войны тоже снизилось: в 2021 году их было 537, а в прошлом году - только 192.

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опендатабот

В 2021 году в Реестр коррупционеров преимущественно попадали из-за нарушений, связанных с декларациями - 75,9% приговоров. Уже в 2023 году доля таких дел сократилась до 1,6%. Это связано с тем, что с начала большой войны НАПК не проверяли декларации чиновников, а сама подача деклараций не была обязательной.

Поэтому в 2022-2023 годах больше всего людей попало в реестр из-за предложения или обещания неправомерной выгоды за действия или бездействие во власти - 38,2% и 53,1% случаев соответственно.

опендатабот

Чаще всего злоумышленников приговаривают к штрафам - 92% приговоров, к лишению свободы и общественным работам или испытательному сроку суммарно - 5-8% наказаний.

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"Сейчас в Реестре есть даже приговоры о пожизненном заключении коррупционеров. Правда, в этом случае дополнительное наказание за коррупцию получил уже пожизненно осужденный мужчина. Он предложил 2 тыс. грн взятки работнику тюрьмы, чтобы тот позволил ему получить модем "Водафона". Новое наказание за коррупцию присоединилось к предыдущему приговору - и человек оказался в Реестре коррупционеров как пожизненно заключенный", - отмечают аналитики.

Еще один заключенный предлагал 200 долл ежемесячно надзирателю, чтобы тот позволил ему свободно ходить по территории тюрьмы. Теперь он должен отсидеть дополнительных 11 лет и попал на пожизненно в реестр коррупционеров.

"К сожалению, Реестр коррупционеров до сих пор не является индикатором борьбы с коррупцией в Украине. Как и не может выборочное наказание быть решением проблемы коррупции, вместо восстановления прозрачных систем. Пожизненные заключения "за коррупцию" отражают качество данных реестра и качество работы НАПК", - прокомментировал основатель Опендатабота Алексей Иванкин.

Из-за военного положения информацию о коррупционерах скрыли из открытых источников, поэтому сейчас Опендатабот не может обнародовать конкретные данные, к примеру место работы и должность правонарушителя. Нарушители, внесенные в Реестр коррупционеров, преимущественно, находятся там бессрочно.

Напоминаем:

В сентябре прошлого года Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, стал доступен на Едином государственном веб-портале открытых данных.