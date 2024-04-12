Apple планирует обновить всю линейку Mac чипами M4, ориентированными на ИИ

bloomberg

Apple Inc., стремясь стимулировать вялые продажи компьютеров, готовится обновить всю линейку компьютеров Mac с помощью нового семейства процессоров собственной разработки. Обновление принесет возможности искусственного интеллекта и улучшение памяти.

Об этом пишет Bloomberg.

"Компания, которая выпустила свои первые компьютеры Mac с чипами M3 пять месяцев назад, уже приближается к производству следующего поколения - процессора M4 - говорят источники, осведомленные в этом вопросе", - пишет агентство.

Новый чип будет представлен как минимум в трех основных разновидностях, и Apple стремится обновить им каждую модель Mac, рассказали собеседники издания на условиях анонимности.

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"Новые Mac выпускаются в критический момент. После пика в 2022 году продажи Mac упали на 27% в прошлом финансовом году, который закончился в сентябре. В праздничный период доход от компьютерной линейки не изменился. Apple попыталась вдохнуть новую жизнь в бизнес Mac, проведя в октябре прошлого года мероприятие, посвященное запуску M3, но эти чипы не принесли значительного улучшения производительности по сравнению с M2 предыдущего года", - добавляет Bloomberg.

Apple также пытается догнать конкурентов в сфере искусственного интеллекта, где она отстает от Microsoft Corp., Google Alphabet Inc. и других технологических лидеров.

Apple планирует выпустить обновленные компьютеры в конце этого года и в начале следующего. Появятся новые iMac, бюджетный 14-дюймовый MacBook Pro, высококлассные 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro, а также мини-компьютеры Mac - все с чипами M4.

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Но планы компании могут измениться, говорят источники агентства.

Представитель Apple отказался от комментариев.

Экономическая правда