На Харьковщине действуют аварийные отключения света для всех потребителей, на Криворожье – для промышленности

По состоянию на утро 12 апреля обесточены 399 населенных пунктов, из-за боевых действий есть обесточивание в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской областях.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Ночью российский БПЛА нанес повреждения оборудованию на одной из подстанций "Укрэнерго" в Днепропетровской области. Частично обесточивались бытовые и отдельные промышленные потребители. На утро без энергоснабжения остаются 507 бытовых и 28 юридических потребителей. Продолжается процесс восстановления энергопитания", - говорится в сообщении.

При этом с 06:25 на Харьковщине применены аварийные отключения. Обесточены около 210 тысяч потребителей. В других регионах ограничения потребления для бытовых потребителей не применялись.

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"Но в часы суточного максимума потребления с 19:00 до 21:00 Диспетчерский центр "Укрэнерго" призывает ограничить пользование мощными энергоемкими приборами", - подчеркнули в госкомпании.

На Криворожье продолжают действовать лимиты потребления для промышленных потребителей.

В то же время после ремонта в работу вернулся один блок на тепловой электростанции.

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В четверг для поддержания сбалансированной работы энергосистемы с 10:00 до 16:30 ограничивалась работа объектов ВИЭ, по мощности до 1 944 МВт в отдельные часы.

"Вчера в дневные часы в энергосистеме из-за активной работы электростанций на ВИЭ в энергосистеме был избыток электроэнергии. На запрос "Укрэнерго", польский оператор энергосистемы PSE, с 11:00 до 16:00 оказывал аварийную помощь, срочно покупая излишки украинской электроэнергии общим объемом 800 МВт-ч.

Зато в часы вечернего максимума потребления в энергосистеме не хватало электроэнергии - имелся дефицит. Для поддержания баланса в энергосистеме Диспетчерский центр "Укрэнерго" с 19:00 до 22:00 привлекал аварийную помощь от операторов энергосистем Польши, Словакии, Румынии общим объемом 1800 МВТ-ч", - отчитались в "Укрэнерго".

Импорт электроэнергии 12 апреля осуществляется: в утренние и вечерние часы из Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 4 750 МВТ*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 050 МВт.

Экспорт: в дневные часы максимальной активности электростанций на ВИЭ и ночные часы минимального потребления в Венгрию, Словакию, Румынию, Молдову. Общим объемом 2 200 МВТ*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 367 МВт.

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Экономическая правда