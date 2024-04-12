На Work.ua отныне доступны вакансии от оборонных предприятий

В сервисе поиска работы Work.ua появились вакансии от предприятий в оборонно-промышленном комплексе.

Об этом сообщает пресс-служба Work.ua

Отмечается, что отрасль ОПК в поиске квалифицированных специалистов различных направлений, в частности экономистов, инженеров-программистов, конструкторов, технологов, радиомехаников, слесарей и других. Этот перечень постоянно пополняется.

По данным Work.ua, средняя зарплата по Украине составляет 20 тыс грн, а различные специалисты оборонных предприятий получают от 25 000 грн, например монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, до 45 000 грн, как оператор станков с ПК, и больше.

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"Всего на сайте сейчас опубликовано более 50 вакансий для разных профессий в разных городах Украины. Вакансии постоянно обновляются и расширяются. Каждый желающий может быть частью этой важной сферы, найти возможности для трудоустройства, повышения квалификации и развития карьеры", - говорится в сообщении.

Добавляется, что дополнительное преимущество оборонные предприятия готовы предоставлять ветеранам и ветеранкам, ценя их боевой опыт.

Напомним:

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Рекрутинговые платформы Work.ua, Lobby X, Robota.ua и "OLX Работа" получили почти 37,5 тыс откликов на военные вакансии.