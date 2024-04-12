Нефть дорожает на фоне новой волны опасений относительно возможной атаки Ирана на Израиль

Цены на нефть выросли в пятницу, поскольку усиление напряженности на Ближнем Востоке повысило риск перебоев с поставками из нефтедобывающего региона. При этом ожидается снижение цен по сравнению с прошлой неделей на фоне ожиданий меньшего количества снижений ставок в США в этом году.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 75 центов, или на 0,84%, до 90,49 долларѕԁ за баррель к 06:30 по Гринвичу.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 87 центов, или на 1,02%, до 85,89 долларов.

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"Рост перекрыл потери предыдущей сессии, на которой преобладали опасения по поводу инфляции в США, что развеяло надежды на снижение процентной ставки уже в июне", - пишет агентство.

США ожидают атаки Ирана на Израиль, но такой, которая не будет достаточно большой, чтобы втянуть Вашингтон в войну, рассказал американский чиновник. Иранские источники сообщили, что Тегеран дал сигнал об ответе, направленном на избежание серьезной эскалации.

Израиль продолжает войну в Газе, но также готовится к сценариям в других регионах, заявил в четверг премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

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"Геополитические риски остаются высокими", - говорится в аналитической записке ANZ Research.

Тем временем в США представители Федеральной резервной системы в четверг дали понять, что не спешат со снижением процентных ставок, поскольку высокая инфляция в США остается проблемой, вызывающей беспокойство.

Аналитики ING заявили, что ожидают отката нефтяного ралли, если не будет дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке или перебоев с поставками, добавив, что последний ежемесячный рыночный отчет ОПЕК также соответствует ожиданиям.

"Мы сохраняем наш прогноз по средней цене нефти марки Brent на уровне 87 долларов за баррель во втором квартале этого года", - добавили аналитики ING.

Экономическая правда