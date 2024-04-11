Китай отказывается от украинской кукурузы - Bloomberg

Китайские покупатели отменяют поставки кукурузы из Украины, поскольку стремятся выполнить новые правительственные меры по поддержке отечественных фермеров.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Китайские импортеры уже отказались от четырех-пять грузов украинской кукурузы, которые ранее были забронированы к доставке в период с апреля по июнь.

Отмена произошла в течение последних двух недель, и другие отправки из Украины могут быть сорваны в будущем.

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Отмена произошла после того, как китайские таможенники попросили трейдеров ограничить поставки иностранной кукурузы в таможенные зоны, чтобы уменьшить избыток внутреннего предложения и поддержать цены для фермеров перед сезоном посева.

Трейдеры могут привозить кукурузу на таможенные территории и смешивать ее с другими ингредиентами в корм для животных, прежде чем импортировать ее по более низкой ставке налога.

Китай является крупнейшим импортером кукурузы в мире, отказ от импорта из Украины может ударить по мировым ценам, которые уже находятся под давлением после щедрых урожаев в США и Бразилии, добавляет агентство.

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Экономическая правда