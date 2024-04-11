"Райффайзен Банк" запускает в Украине страхование имущества бизнеса от военных рисков
"Райффайзен Банк" презентовал услугу для бизнес-клиентов - страхование имущества различного типа от военных рисков.
Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
Так, эта услуга разработана в сотрудничестве с мировой компанией профессиональных услуг "Аон" и украинскими страховыми компаниями ARX, "Универсальная" и "ИНГО".
"Благодаря инструменту war risk insurance украинские компании смогут минимизировать риски реализации инвестиционных проектов, привлечь дополнительное финансирование и уменьшить риски, связанные с потерей или повреждением имущества из-за военных действий", - говорится в сообщении.
War risk insurance позволит украинскому бизнесу застраховать недвижимость, оборудование и товары в обороте
Воспользоваться этой услугой смогут как малые, так и крупные предприятия, обратившись в банк или в компанию "Аон". В течение года планируется сформировать страховой портфель на сумму около 1 млрд грн в сферах агро, переработки, добычи, ритейла, фармацевтики, энергетики и топлива.
Напомним:
Кабинет министров утвердил перечень военных и политических рисков, а также условия и порядок страхования (перестрахования) военных и политических рисков при осуществлении видов деятельности Экспортно-кредитного агентства (ЭКА).