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"Райффайзен Банк" запускает в Украине страхование имущества бизнеса от военных рисков

Четверг, 11 апреля 2024, 18:21 - Артур Крыжный

"Райффайзен Банк" презентовал услугу для бизнес-клиентов - страхование имущества различного типа от военных рисков.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Так, эта услуга разработана в сотрудничестве с мировой компанией профессиональных услуг "Аон" и украинскими страховыми компаниями ARX, "Универсальная" и "ИНГО".

"Благодаря инструменту war risk insurance украинские компании смогут минимизировать риски реализации инвестиционных проектов, привлечь дополнительное финансирование и уменьшить риски, связанные с потерей или повреждением имущества из-за военных действий", - говорится в сообщении.

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War risk insurance позволит украинскому бизнесу застраховать недвижимость, оборудование и товары в обороте

Воспользоваться этой услугой смогут как малые, так и крупные предприятия, обратившись в банк или в компанию "Аон". В течение года планируется сформировать страховой портфель на сумму около 1 млрд грн в сферах агро, переработки, добычи, ритейла, фармацевтики, энергетики и топлива.

Напомним:

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Кабинет министров утвердил перечень военных и политических рисков, а также условия и порядок страхования (перестрахования) военных и политических рисков при осуществлении видов деятельности Экспортно-кредитного агентства (ЭКА).

Райффайзен банк страховые компании война
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