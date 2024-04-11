Цены на нефть растут на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке

Цены на нефть выросли во время торгов в четверг, поскольку инвесторы готовятся к обострению кризиса на Ближнем Востоке, в который может быть вовлечен Иран - третий крупнейший производитель нефти в ОПЕК.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 5 центов до 90,53 долларов за баррель в 06:32 по Гринвичу, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 4 цента до 86,25 долларов за баррель.

"Оба контракта выросли более чем на 1% на предыдущей сессии после того, как три сына лидера ХАМАС были убиты в результате израильского авиаудара в Газе, что усилило опасения, что переговоры о прекращении огня между двумя сторонами могут зайти в тупик.

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Ранее на этой неделе Израиль и ХАМАС начали новый раунд переговоров, но они не привели к согласию", - пишет агентство.

"Цены остаются чувствительными к геополитическим событиям на Ближнем Востоке, и участники рынка учитывают в цене риски перебоев с поставками, если напряженность затянется на дольше", - заявили аналитики IG.

"Регион находится в состоянии готовности к возможному возмездию Ирана из-за вероятного авиаудара Израиля по посольству Ирана в Сирии в начале месяца", - добавляет Reuters.

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В среду агентство Bloomberg сообщило, что США и их союзники считают, что крупные ракетные удары и атаки дронами со стороны Ирана или подконтрольных ему группировок по Израилю неизбежны.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил министру обороны Израиля Йоаву Галланту, что Соединенные Штаты будут вместе с Израилем противостоять любым угрозам со стороны Ирана.

"Рынок все больше обеспокоен тем, что война между Израилем и ХАМАС может перерасти в эскалацию на Ближнем Востоке, что поставит под угрозу поставки нефти", - сказал аналитик ANZ Дэниел Хайнс.

Нефтяные трейдеры также ждут ежемесячный отчет о рынке нефти от ОПЕК, который выйдет в четверг, и отчет о рынке нефти от Международного энергетического агентства, который выйдет в пятницу.

Экономическая правда