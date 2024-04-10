Украина за время большой войны привлекла 31 миллиард долларов через механизмы Всемирного банка

С февраля 2022 года в госбюджет поступили кредитные и грантовые средства на сумму около 31 млрд долларов в рамках мобилизованных Всемирным банком финансовых ресурсов, в частности через механизмы целевых фондов многих доноров.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время встречи с региональным директором Директор Всемирного банка по делам Украины Аруп Банерджи, передает пресс-служба минфина.

Отмечается, что за время большой войны объем портфеля действующих проектов Всемирного банка в Украине является крупнейшим за все годы сотрудничества. Всего с февраля 2022 года в госбюджет поступили кредитные и грантовые средства на сумму около 31 млрд долл в рамках мобилизованных Всемирным банком финансовых ресурсов, в частности через механизмы целевых фондов многих доноров.

"Сейчас действующий портфель совместных проектов составляет 19 инвестиционных проектов и 3 системных проекта, на общую сумму более 9 млрд долл и 1 млрд евро", - говорится в сообщении.

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По словам Марченко, с первых дней полномасштабного вторжения Всемирный банк разработал ряд механизмов, способствующих привлечению собственных средств Банка и средств партнеров по развитию для приоритетных потребностей госбюджета, в частности на обеспечение социальных и гуманитарных расходов.

Напомним:

Совет директоров Всемирного банка одобрил для Украины заем для поддержки политики развития "Основы роста" (Growth Foundations Development Policy Loan - DPL) в размере 1,5 млрд долларов США.

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