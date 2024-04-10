Все разделы
Укр / Рус

"Экономическая правда" приглашает на конференцию "Восстановление Украины: почему не следует откладывать до победы"

Украина за время большой войны привлекла 31 миллиард долларов через механизмы Всемирного банка

Среда, 10 апреля 2024, 19:32 - Игорь Пилипив

С февраля 2022 года в госбюджет поступили кредитные и грантовые средства на сумму около 31 млрд долларов в рамках мобилизованных Всемирным банком финансовых ресурсов, в частности через механизмы целевых фондов многих доноров.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время встречи с региональным директором Директор Всемирного банка по делам Украины Аруп Банерджи, передает пресс-служба минфина.

Отмечается, что за время большой войны объем портфеля действующих проектов Всемирного банка в Украине является крупнейшим за все годы сотрудничества. Всего с февраля 2022 года в госбюджет поступили кредитные и грантовые средства на сумму около 31 млрд долл в рамках мобилизованных Всемирным банком финансовых ресурсов, в частности через механизмы целевых фондов многих доноров.

"Сейчас действующий портфель совместных проектов составляет 19 инвестиционных проектов и 3 системных проекта, на общую сумму более 9 млрд долл и 1 млрд евро", - говорится в сообщении.

Реклама:

По словам Марченко, с первых дней полномасштабного вторжения Всемирный банк разработал ряд механизмов, способствующих привлечению собственных средств Банка и средств партнеров по развитию для приоритетных потребностей госбюджета, в частности на обеспечение социальных и гуманитарных расходов.

Напомним:

Совет директоров Всемирного банка одобрил для Украины заем для поддержки политики развития "Основы роста" (Growth Foundations Development Policy Loan - DPL) в размере 1,5 млрд долларов США.

Реклама:
Всемирный банк бюджет Минфин
Реклама:
Материалы по теме
Всемирный банк одобрил для Украины заем на $1,5 миллиарда под гарантии Японии и Британии 27 марта 2024, 08:00
Из-за главы НКЦБФР Украина может не получить 1,5 миллиарда долларов 6 марта 2024, 15:23
Всемирный банк планирует выделить 500 миллионов долларов на поддержку украинского бизнеса 15 февраля 2024, 16:29
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте