Турция и Израиль объявили о взаимных торговых ограничениях из-за Газы

Турция и Израиль объявили о введении взаимных торговых ограничений из-за ухудшения отношений на фоне военных действий в Газе.

Об этом пишет Associated Press.

"Отношения между странами еще больше ухудшились на фоне войны в Газе. Турция, которая является жестким критиком военных действий Израиля в Газе, сначала объявила, что ограничивает экспорт 54 видов продукции в Израиль с немедленным вступлением в силу.

Среди этих товаров - алюминий, сталь, строительная продукция, авиационное топливо и химические удобрения. В ответ Израиль заявил, что готовит запрет на товары из Турции", - пишет издание.

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Эти заявления были сделаны на следующий день после того, как министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Израиль запретил турецким военным грузовым самолетам участвовать в операции по доставке гуманитарной помощи в Газу и пообещал в ответ принять ряд мер против Израиля, пока тот не объявит о прекращении огня и не позволит бесперебойное поступление помощи.

"У Израиля нет никаких оправданий для блокирования нашей попытки доставить помощь по воздуху голодающему населению Газы", - сказал Фидан.

Правительство президента Турции Реджепа Эрдогана, потерпевшее серьезные неудачи на местных выборах в прошлом месяце, сталкивается с сильным давлением внутри страны с требованием прекратить торговлю с Израилем.

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Критики обвиняют правительство в применении двойных стандартов из-за громких обвинений против Израиля с одновременным продолжением прибыльных коммерческих отношений.

По данным Турецкого статистического института, турецкий экспорт в Израиль в 2023 году достиг 5,4 млрд долл.

"Турция и Израиль ранее нормализовали отношения, назначив послов в своих странах в 2022 году после многих лет напряженности.

Однако с января этого года турецкие власти задержали десятки людей, в том числе частных детективов, по подозрению в шпионаже в пользу Израиля, преимущественно за палестинцами, проживающими в Турции", - добавляет агентство.

Экономическая правда