Fitch ухудшило прогноз по кредитному рейтингу Китая: в строительстве кризис, растет долг

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз по Китаю со "стабильного" на "негативный", заявив, что правительство, скорее всего, будет наращивать долг, пытаясь вывести экономику из замедления, вызванного падением рынка недвижимости.

Об этом пишет Bloomberg.

"Растущая неопределенность в отношении перспектив второй крупнейшей экономики мира на фоне стремления Пекина сделать рост менее зависимым от жилищного строительства может сохранить устойчивую тенденцию к росту долга", - говорится в сообщении Fitch в среду.

Правительство Китая, которое говорило о перспективе поворота в экономике, быстро отреагировало, заявив, что рейтинговая компания не отразила роль фискальной политики в поддержке роста, которая помогает стабилизировать долговое бремя.

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Финансовые рынки были невозмутимы: доходность 10-летних суверенных облигаций Китая почти не изменилась и составляла около 2,29%, а курс юаня также оставался стабильным. Действия Fitch совпали с аналогичными действиями Moody's Investors Service в декабре.

"Я не думаю, что это окажет большое влияние на рынок", - сказала экономист Societe Generale SA Мишель Лам, которая отметила, что риск для инвесторов от роста китайского долга заключается в том, что он замедлит рост, а не повысит риски суверенного дефолта.

"Долговая проблема Китая и кризис недвижимости хорошо известны и понятны участникам рынка", - добавила она.

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Заявление Fitch появилось в решающий момент для экономики Китая. На следующей неделе правительство должно обнародовать некоторые ключевые показатели - в том числе рост в первом квартале - в то время как центральный банк будет принимать решение по ключевой кредитной ставке.

Финансовые рынки внимательно следят за тем, оставила ли экономика худшие времена позади, после некоторых обнадеживающих показателей производства и экспорта в начале этого года.

Именно на этих данных сосредоточены рынки, но решение Fitch "все еще может повредить краткосрочным рыночным настроениям по Китаю, поскольку уровень доверия уже низкий", добавил экономист Credit Agricole Сяоцзя Чжи.

Государственный долг Китая стремительно рос в течение последних десяти лет, поскольку правительство вливало средства в экономику, пытаясь поддержать ведущие мировые темпы роста, которые оно демонстрировало в течение предыдущих десятилетий.

На фоне падения рынка недвижимости, грозящего замедлением производства, правительство запланировало некоторые новые меры стимулирования - например, субсидии для домохозяйств и предприятий, которые хотят обновить бытовую технику или оборудование, - и дало понять, что за этим может последовать еще больше мер.

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Экономическая правда