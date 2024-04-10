Rakuten Viber впервые назначил регионального директора в Украине

Илья Бошняков фото: Rakuten Viber

Rakuten Viber назначил бывшего СЕО издания AIN.UA Илью Бошнякова на должность регионального директора в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-офиса Rakuten Viber в Украине.

"Илья Бошняков возглавит локальную команду и будет отвечать за адаптацию новых функций для украинского рынка и украинской диаспоры пользователей в мире, а также за партнерства, маркетинг и коммуникации в Украине.

Ранее за эти активности отвечал вице-президент по глобальному маркетингу и развитию Rakuten Viber Атанас Райков из офиса в Софии, Болгария", - говорится в сообщении.

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"Мы в Rakuten Viber строим широкую экосистему интегрированных функций и услуг как элементов стратегии супер-аппа, полезных и безопасных и для пользователей, и для бизнеса. Украина является одной из ключевых стран для Rakuten Viber, и мы искали лидера, который хорошо понимает местный рынок и как наш продукт может лучше всего соответствовать ему.

Илья будет отвечать за локальные запуски новых продуктов и решений, а также за то, чтобы Украина получала все нововведения от Rakuten Viber как можно быстрее.

Мы тщательно искали нужного человека, и теперь, когда Илья наконец к нам присоединился, мы планируем значительно расширять нашу деятельность в Украине", - заявил вице-президент по глобальному маркетингу и развитию Rakuten Viber Атанас Райков.

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"Я давно восхищаюсь идеей Rakuten Viber, который сначала сделал приложение стандартом для многих аспектов повседневной жизни, а теперь на этой основе построил целую экосистему из продуктов, контента и сервисов. Я рад присоединиться к команде и вместе работать над решениями, которые имеют заметный положительный эффект для пользователей, бизнесов и экономики в целом", - заявил Бошняков.

Ранее Бошняков в течение 8 лет возглавлял технологическое медиа AIN.UA, в последние 3 года запустил AIN.Capital, AIN.Business и Recruitika. До СМИ руководил рекрутингом и HR в группе британских технологических компаний, охватывающих индустрии FinTech, GameDev, MarTech и др, добавили в Rakuten Viber.

В феврале 2023 года компания Rakuten Viber впервые объявила, что ищет специалиста на позицию Country Director для Украины.

В январе 2024 года Rakuten Group объявила об открытии офиса в Киеве.

Компания также планировала присоединиться к спецрежиму Дія.City.

Экономическая правда