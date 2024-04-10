США запретят своим гражданам использовать софт российской Kaspersky Lab – CNN

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Администрация президента США Джо Байдена может до конца апреля ввести запрет на использование частными компаниями и гражданами США программного обеспечения российской "Лаборатории Касперского" (Kaspersky Lab).

Об этом пишет CNN со ссылкой на 5 источников среди чиновников США.

Собеседники издания объяснили запланированный запрет "соображениями национальной безопасности".

По данным источников CNN, новый запрет выдаст Министерство торговли США. Представитель Минторговли США отказался комментировать любые возможные будущие действия, связанные с ПО Kaspersky Lab. Представитель Kaspersky Lab не ответил на вопрос о возможном запрете и о том, насколько велика рыночная доля компании в США.

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С 2017 года софтом Kaspersky Lab в США запретили пользоваться госучреждениям. США считают ее продукцию угрозой для национальной безопасности страны. Компанию обвинили в связях с российскими спецслужбами.

Kaspersky Lab отвергла обвинения властей США и потребовала снять запрет. В марте 2022 года США внесли российскую компанию в список коммуникационного оборудования и услуг, которые могут представлять угрозу для национальной безопасности страны. По словам собеседников CNN, запрет в его окончательном виде еще дорабатывается, и в него могут внести изменения.

Источники предположили, что под запрет попадут не все программные продукты компании. Собеседники телеканала ожидают, что в списке запрещенного софта окажется антивирусное ПО Kaspersky Lab. По словам собеседников CNN, таким образом Вашингтон хочет исключить риски для критически важной инфраструктуры Соединенных Штатов - в Белом доме считают, что данные, получаемые компанией, могут использоваться для слежки.

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Напомним:

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон, запрещающий использование программного обеспечения компании Kaspersky Lab в правительственных структурах США в связи с опасениями, что оно использовалось Россией для шпионажа.

Угроза приобрела большую остроту после вторжения России в Украину 24 февраля.

По данным Reuters, правительство США начало приватно предупреждать некоторые американские компании на следующий день после того, как Россия вторглась в Украину, что Москва может манипулировать программным обеспечением, разработанным Kaspersky Lab.

В марте 2022 года Федеральная комиссия по связи США (FCC) включила "Лабораторию Касперского" (Kaspersky Lab) в список компаний, угрожающих национальной безопасности США.

Экономическая правда