Цены на нефть стабилизировались в ожидании официальных данных о запасах в США

Цены на нефть мало изменились в среду после двух дней потерь: тупиковая ситуация в переговорах о прекращении огня в Газе возобновила неопределенность относительно безопасности поставок с Ближнего Востока, компенсировав больший, чем ожидалось, рост запасов нефти в США.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent незначительно выросли до 89,49 долларов за баррель в 03:30 по Гринвичу, тогда как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 8 центов до 85,31 долларов.

Цены на оба эталона упали примерно на 1,8% с конца прошлой недели, несмотря на геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, вызванную перспективой того, что война Израиля в Газе продлится дольше и в нее будет втянуто больше стран.

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"Частично рост цен на сырую нефть в начале этой недели был вызван надеждами на прекращение огня в Газе и увеличение запасов в США", - сказал рыночный аналитик IG Тони Сикамор.

Во вторник ХАМАС заявил, что израильское предложение о прекращении огня в войне в Газе не соответствует требованиям палестинцев, но он изучит это предложение и предоставит свой ответ посредникам.

Если конфликт продолжится, он грозит вовлечением других стран региона, в частности, Ирана, который поддерживает ХАМАС и является третьим крупнейшим производителем нефти в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), пишет агентство.

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Между тем запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3,03 млн баррелей, согласно данным Американского института нефти, которые приводят источники Reuters на рынке. Аналитики ожидали, что запасы вырастут примерно на 2,4 млн баррелей.

Официальные данные по запасам от правительства США будут опубликованы в 14:30 по Гринвичу.

Однако, по словам Сикамора из IG, все свидетельствует о росте.

Во вторник и Brent, и WTI упали более чем на 1%, поскольку в Каире продолжались переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня.

Экономическая правда